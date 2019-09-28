Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн чемпионский бой

Украинский боксер Сергей Деревянченко в субботу, 5 октября, проведет исторический бой в американском Нью-Йорке.
Наш соотечественник выйдет в ринг против легендарного казаха Геннадия Головкина в поединке, который принесет Сергею самый крупный гонорар в карьере. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Головкин – Деревянченко. Ориентировочное время начала боя – в 6 утра воскресенья, 6 октября, по киевскому времени.
Увидеть битву за вакантный титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.
Кроме того, эфир из Нью-Йорка в своей эфирной сетке запланировали казахские вещатели "Qazsport" и "Qazaqstan", британский Sky Sports, французский Canal+.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Денис Беринчик угодил в ДТП накануне боя в Броварах.
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