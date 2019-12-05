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5 декабря • обновлено в 13:14
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"Гнилые языки стали гавкать": Усик жестко ответил критикам

1.5т
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Экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик вспомнил о событиях после боя украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева. При этом Усик жестко ответил своим критикам.

Александр Усик и Александр Гвоздик

Александр Усик и Александр Гвоздик

fightnews.info

"Сразу после боя мы пошли к Саше в раздевалку, пообщались. Он пожаловался, что у него болит затылок... Видимо, получил. Он поехал в больницу, там его прокапали, слава Богу, все нормально. На следующий день гнилые языки начали гавкать – вот проиграл, а где же его друзья, которые там кричали... Все были рядом, не переживайте. Я ему позвонил, он рассказал, что все хорошо", – рассказал Усик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик рассказал о взаимоотношениях Гвоздика с его тренером Тедди Атласом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Усик Александр Гвоздик
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фил филька
фил филька
упоротые в самом деле хорош гавкать. идите в военкомат что ли. ну или начинайте наконец работать)
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