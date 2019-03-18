"Гнать его палкой": Усик сказал, что сделает ради церкви

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сравнил каноническую церковь, с матерью и родным домом.

Александр Усик кадр из видео

"Если это понадобится, то я буду ее защищать. Это дом мой. Если Церковь тебе не Мать, то Бог – не Отец. Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, или еще что-то, какое он имеет право? Я возьму палку и буду гнать его палкой из дома своего. Боженька этого не допустит, все у нас будет слава Богу, а эти гонения, наоборот, только укрепят веру людей и между собой объединят людей. А тот, кто делает это, кто поджигает, тот и сгорит", – заявил Усик в интервью Максі-ТВ.

Ранее Усик ответил на угрозы активистов, которые собрались наказать боксера. Украинский спортсмен вступился за монахов Киево-Печерской лавры.

15 декабря Александр получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду украинскому боксеру вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

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