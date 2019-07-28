Главная угроза Ломаченко забил соперника в чемпионском бою

Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис, не раз бросавший угрозы Василию Ломаченко, защитил свой титул в бою против Рикардо Нуньеса.

Джервонта Дэвис

Поединок в Балтиморе завершился техническим нокаутом претендента во втором раунде.

24-летнему Дэвису удалось потрясти панамца, после чего тот полностью ушел в защиту. Рефери Харви Док не стал долго смотреть на это избиение, досрочно остановив встречу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись боя.

Ранее Василий заявил, что "готов драться с Дэвисом бесплатно, ради цели проводить поединки против чемпионов мира". Джервонта не мог оставить этот комментарий без ответа и в Twitter пригрозил украинцу отправить его на пенсию.

10 февраля Дэвис (21-0, 20 КО) победил бывшего чемпиона Мексики Уго Руиса (39-5, 33 КО). Ранее 24-летний "Танк" пообещал убить в ринге Ломаченко.

Отметим, что в конце прошлого года Василий несколько раз заявлял, что хотел бы свой ближайший бой провести с Дэвисом. Украинский боксер отмечал, что его интересуют большие поединки, но вес в этом вопросе — второстепенный.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

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