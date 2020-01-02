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2 января • обновлено в 11:58
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Глава UFC анонсировал реванш между Мейвезером и МакГрегором

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Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о том, что хочет организовать матч-реванш между Конором МакГрегором и Флойдом Мейвезером.

"Мы уже ведем переговоры. Вероятнее всего, мы решим вопрос с Флойдом на осень", – цитирует слова Уайта агентство Sportarena.

В ноябре 2019 года американский боксер объявил о завершении карьеры, но по прошествии нескольких дней заявил, что может вернуться. Через месяц Уайт рассказал, что планирует реванш между бойцами в октябре-декабре 2020 года.

Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор

Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор

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Последним боем Мейвезера остается победный поединок против МакГрегора в августе 2017 года. Ирландец не дрался с октября 2018-го и свой следующий бой проведет против Дональда "Ковбоя" Серроне 18 января в Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2020 года скончался легендарный пуэрто-риканский боксер Карлос де Леон.

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Тема
UFC
Персоны
Флойд Мейвезер Конор МакГрегор
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