Глава UFC анонсировал реванш между Мейвезером и МакГрегором

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о том, что хочет организовать матч-реванш между Конором МакГрегором и Флойдом Мейвезером.
"Мы уже ведем переговоры. Вероятнее всего, мы решим вопрос с Флойдом на осень", – цитирует слова Уайта агентство Sportarena.
В ноябре 2019 года американский боксер объявил о завершении карьеры, но по прошествии нескольких дней заявил, что может вернуться. Через месяц Уайт рассказал, что планирует реванш между бойцами в октябре-декабре 2020 года.
Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор
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Последним боем Мейвезера остается победный поединок против МакГрегора в августе 2017 года. Ирландец не дрался с октября 2018-го и свой следующий бой проведет против Дональда "Ковбоя" Серроне 18 января в Лас-Вегасе.
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