"Гимн Украины в Москве": Усика оправдали за бой в России

Знаменитый российский комментатор Алексей Андронов уверен, что непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) был прав, что согласился провести финальный бой WBSS с Муратом Гассиевым в Москве.

"Да, однозначно, красавец после боя с Гассиевым в Москве. Все его поведение на протяжении всего уикенда: и на пресс-конференции, и на взвешивании. Он никакую политику в это дело не пускал, он был очень уважителен по отношению к Гассиеву. Я не вижу ничего плохого в том, что в итоге украинский гимн прозвучал в Москве. Усик должен был отказаться от боя, или что сделать? А так, он поехал и забрал все пояса. Прославил свою страну и привез пояса в Киев", — сказал Андронов в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

Комментатор сравнил выступление боксера с успехами нашей знаменитой шпажистки.

"Также, как когда приезжала Ольга Харлан на фехтовальный турнир "Московская сабля". Это — не "спорт вне политики", это как раз спортсмены прославляют свою страну", - подытожил Андронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гассиев и Усик 22 июля 2018 года сразились в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве, где по итогам 12 раундов победу одержал наш спортсмен.

Крымчанин стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring.

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