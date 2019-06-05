"Гений бокса": Ломаченко сделал откровенное признание

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко заявил, что его цель - вписать в историю не только свое имя, но и его гениального тренера и отца Анатолия Ломаченко.

"Я считаю его лучшим. Он действительно тренер, который может сделать из боксера чемпиона, высококлассного спортсмена. Он - человек, который может поменять боксера кардинально. Например, будет монета, "Орел и Решка. Если всю жизнь монета лежала на "Орле", он может взять и за определенный период поменять сторону монеты. Это человек, который действительно знает, что нужно делать в боксе и знает, как это сделать правильно", - рассказал украинский чемпион в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Далее, Василий Ломаченко привел конкретный пример, почему считает отца великим тренером.

"Для меня он - гениальный человек, гений бокса, потому что он доказал это не только со мной. Он воспитал не только меня, он показал это в 2011 году, потом в 2012 году в WSB, ну и с "Усатым" (Александр Усик). Когда у "Усатого" были спорные бои без присмотра отца - это был один бокс. Как только в его лагере появился отец, я думаю, не нужно объяснять, все увидели разницу.

Усик и дует Ломаченко.

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Одна из моих целей сегодня в профессиональном боксе - это закрепить фамилию Ломаченко, и свою, и его. Хочу в первую очередь закрепить его имя, как гениального тренера в профессиональном боксе", - сказал Ломаченко в интервью собственному YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко объявил о том, что оправился от травмы, и начинает тренировочный лагерь перед боем с британцем Люком Кэмпбеллом.

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