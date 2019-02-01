''Где услышишь?'' Чемпион WBC ответил на вопрос об украинском языке

Украинский боксер Александр Гвоздик признался, что не использует в повседневной жизни родной язык.

При этом чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе уверен, что несколько дней в соответствующей среде помогли бы ему восстановить свои знания.

"Мне бы неделю побыть в украиноговорящей сфере, и я бы отлично разговаривал. Я его знаю отлично, я учился в украинской школе. И мне всегда говорили, что у меня с ним все нормально. Просто я вообще его не использую, его даже негде применить. Я достаточно редко езжу в Украину, и даже если езжу, приезжаю в Харьков. Где ты в Харькове украинскую речь услышишь?" - рассказал Гвоздик в интервью Youtube-каналу ID MENTOR.

Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и Александр Усик instagram.com/lomus_17

Также украинский боксер признался, что лишь изредка смотрит кино на родном языке.

"Фильмы смотрю на английском, но не всегда, потому что жене иногда тоже хочется что-то понимать. Я пытаюсь ее напрячь, чтобы она училась. Она на слух воспринимает и практически все понимает, но говорить ей очень тяжело", - признался Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) записал поздравление для фанатов. На видео наш боксер обратился к поклонникам на украинском языке.

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