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18 ноября • обновлено в 20:38
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Где смотреть Уайлдер – Ортис 2: по какому каналу матч-реванш

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Американец Деонтей Уайлдер в субботу, 23 ноября, проведет защиту чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Бронзовый бомбардировщик сразится в матче-реванше с 40-летним кубинцем Луисом Ортисом.

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ВО СКОЛЬКО БОЙ УАЙЛДЕР – ОРТИС 2: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Поединок пройдет в Лас-Вегасе на легендарной арене MGM Grand. Ориентировочное время начала поединка – в 06:00 по киевскому и в 07:00 по московскому времени в воскресенье, 24 ноября.

Уайлдер – Ортис

Уайлдер – Ортис

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УАЙЛДЕР – ОРТИС 2

Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Матч ТВ", который покажет и несколько боев андеркарта. Кроме того, показать шоу в Лас-Вегасе в своей эфирной сетке запланировали британский вещатель Sky Sports и американский FOX.

РЕЗУЛЬТАТ БОЯ УАЙЛДЕР – ОРТИС В 2018 ГОДУ

Напомним, первый бой Уайлдера и Ортиса состоялся в марте минувшего года и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. При этом в седьмой трехминутке Деонтея от поражения спас лишь гонг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Александр Усик назвал бой с Деонтеем Уайлдером наиболее желанным на сегодняшний день.

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Читайте все новости по теме "Уайлдер – Ортис" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Уайлдер – Ортис
Персоны
Деонтей Уайлдер Луис Ортис
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