Где смотреть онлайн Поветкин – Уайт: по какому каналу чемпионский бой

Александр Чеканов Бокс 18:18, 17.08.2020

Российский супертяж Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) в субботу, 22 августа, сразится с временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Диллианом Уайтом (27-1, 18КО).

Поединок пройдет в британском Брентвуде в рамках Matchroom Fight Camp в штаб-квартире промоутерской компании Matchroom Boxing. Из-за пандемии коронавируса бой пройдет без зрителей.

Увидеть противостояние 40-летнего "Русского Витязя" и его 32-летнего оппонента можно будет в прямой трансляции на российском канале РЕН ТВ. Выход боксеров в ринг ожидается в 23:45 по киевскому времени.

Кроме того, бой Уайт – Поветкин будет показан британским вещателем Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, Диллиан Уайт пообещал превратить бой с Александром Поветкиным в максимальное насилие над соперником.

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