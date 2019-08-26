Где смотреть онлайн Поветкин – Фьюри: расписание трансляций

Российский супертяж Александр Поветкин в субботу, 31 августа, проведет свой 37-й бой на профессиональном ринге.

В Лондоне на O2 Arena Русский Витязь сразится с двоюродным братом одиозного Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри. Поединок пройдет в андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин – Фьюри. Ориентировочное начало – в 22:30 по киевскому времени.

Увидеть первый за год бой Поветкина можно будет на телеканале "Интер", где показ вечера бокса будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляцию из столицы Великобритании проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Александр Поветкин (слева)

Отметим, что свой последний бой россиянин провел 22 сентября минувшего года, когда проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали гонорар Василия Ломаченко за поединок против Люка Кэмпбелла.

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