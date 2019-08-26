Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Где смотреть онлайн Поветкин – Фьюри: расписание трансляций

Читать материал на украинском

Российский супертяж Александр Поветкин в субботу, 31 августа, проведет свой 37-й бой на профессиональном ринге.

В Лондоне на O2 Arena Русский Витязь сразится с двоюродным братом одиозного Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри. Поединок пройдет в андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин – Фьюри. Ориентировочное начало – в 22:30 по киевскому времени.

Увидеть первый за год бой Поветкина можно будет на телеканале "Интер", где показ вечера бокса будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляцию из столицы Великобритании проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Новости
"У меня такая ситуация..." Ломаченко готов завершить карьеру

Александр Поветкин (слева)

Александр Поветкин (слева)

Отметим, что свой последний бой россиянин провел 22 сентября минувшего года, когда проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали гонорар Василия Ломаченко за поединок против Люка Кэмпбелла.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Александр Поветкин Хьюи Фьюри
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...