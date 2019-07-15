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Где смотреть онлайн Пакьяо – Турман: расписание трансляций чемпионского супербоя

1.1т Читать материал на украинском

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в субботу, 20 июля, проведет 71-й первый бой в профессиональной карьере.

На арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе 40-летний ветеран выйдет в ринг против местного бойца Кейта Турмана. На кону будет стоять суперчемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

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Мэнни Пакьйо и Кейт Турман

Мэнни Пакьйо и Кейт Турман

Увидеть прямую трансляцию из США можно будет в эфире российского телеканала "Матч ТВ". Ориентировочное начало главного боя вечера – в 6:00 по киевскому времени. Кроме того, поединок Пакьяо – Турман покажет еще один вещатель из РФ "Матч! Боец". Также бой можно будет увидеть на американском канале FOX.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский боксер Пернелл Уитакер трагически погиб в ДТП после того, как был сбит машиной.

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Тема
WBA
Персона
Мэнни Пакьяо
Место
США Лас-Вегас
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