Где смотреть онлайн Ломаченко – Лопес: расписание трансляций боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября проведет главный бой в карьере.

В американском Лас-Вегасе наш соотечественник сразится с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Лопес. Ориентировочное время начала – 5:00 утра воскресенья, 18 октября, по киевскому времени.

Увидеть трансляцию с арены MGM Grand украинские любители бокса смогут благодаря прямой трансляции на сервисе Megogo.

Отметим, что Василий Ломаченко владеет поясами Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), а его оппонент – титулом по версии Международной федерации бокса (IBF).

Как сообщал OBOZREVATEL, Василия Ломаченко назвали явным фаворитом боя с Теофимо Лопесом.