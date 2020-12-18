Где смотреть онлайн Головкин – Шеремета: расписание трансляций

Александр Чеканов Бокс 18:18, 18.12.2020

Легендарный казахский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в пятницу, 18 октября, проведет очередной поединок на профессиональном ринге.

GGG на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casinoв Голливуде подерется с небитым поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

На кону поединка в среднем весе будут стоять чемпионские пояса Головкина по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканалов Qazsport и Qazaqstan. Начало – в 3:30 ночи субботы, 19 декабря, по киевскому времени (7:30 утра по времени Нур-Султана).

Также показ боя будет доступен на стримминговой платформе DAZN.

Отметим, что Геннадий Головкин в своем последнем поединке добыл скандальную победу над украинцем Сергеем Деревянченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легковес Василий Ломаченко обвинил в предвзятости судей поединка против Теофимо Лопеса.

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