Где смотреть онлайн бой-реванш Джошуа – Руис: расписание трансляции в Украине

Мексиканский чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии, проведет бой-реванш против британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Главный поединок года пройдет на Diriyah Arena, которая была построена в Эр-Рияде специально под эту битву.

В Украине бой можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Начало прямой трансляции в 21:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Энтони Джошуа сенсационно проиграл все свои титулы Энди Руису . Мексиканец добыл победу 1 июня техническим нокаутом в седьмом раунде.

Напомним, что главным боем андеркарта станет противостояние Александра Поветкина (35-2, 24 КО) и Майкла Хантера (18-1, 12 КО).

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