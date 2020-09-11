Где смотреть онлайн бой Харитонов – Уильямс: расписание трансляций

Михаил Морозов Бокс 14:33, 11.09.2020

В пятницу, 11 сентября, популярный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов и известный британец Дэнни Уильямс подерутся в главном поединка вечера бокса в подмосковных Химках.

Россиянин уже более 20 лет выступает в MMA и провел несколько боев в любительском боксе. Противостояние с Уильямсом станет его профессиональным дебютом. Его соперник провел 83 поединка в профессиональном ринге и одержал 54 победы при 28 поражениях. В 2004 году британец нокаутировал Майка Тайсона, а затем проиграл Виталию Кличко в бою за титул WBC.

Поединок пройдет в супертяжелой весовой категории и будет длиться шесть раундов. Его прямую трансляцию, которая начнется в 22:55 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Рен ТВ".

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