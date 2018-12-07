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Где смотреть бой Ломаченко — Педраса: расписание трансляций

111.4тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в ночь с 8 на 9 декабря проведет свой первый объединительный бой в карьере. На арене легендарного Madisson Square Garden в Нью-Йорке 30-летний украинец сразится с обладателем чемпионского пояса WBO Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Ломаченко — Педраса

Ломаченко — Педраса

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Педраса. Начало — ориентировочно в 04:00 в воскресенье, 9 декабря.

Желающие смогут поддержать нашего боксера у экранов телевизора. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Интер".

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Напомним, что Василий Ломаченко получил титул WBA, победив 13 мая Хорхе Линареса. Для Василия этот бой станет возвращением в ринг после операции на правом плече — украинец получил травму во время битвы с Линаресом.

Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже опубликованы букмекерские котировки на поединок Ломаченко — Педраса.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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Комментарии
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Смешно
84
Интересно
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Печально
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Трэш
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
сматрєть на підарастичному каналі інтер-пуйло, пиздець, мінстець
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смотри видео
смотри видео
snip.li/wcP2
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
трансляція на підарастичному, українуненавидячому, савпадєніє , ні думаю, пиздець , траханий мінстець пиздець
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