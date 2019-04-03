Где смотреть Ломаченко - Кролла: расписание трансляций чемпионского боя

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США) проведет свой бой против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).
Ломаченко - Кролла
Британские зрители смогут увидеть бой на Sky Sport/NowTV, американцам поединок покажут на ESPN+.
Битву Ломаченко - Кролла в Украине в прямом эфире будет транслировать телеканал "Интер". Ориентировочное начало боя — в субботу, 13 апреля, в 06:00 по киевскому времени.
OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию боя Ломаченко - Кролла.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцемМигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.
В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.
Ломаченко рассчитывал объединить пояса в бое против Ричарда Комми, который завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, нокаутировав россиянина Ису Чаниева.
Ганец получил травму и бой сорвался.
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