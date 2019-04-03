Где смотреть Ломаченко - Кролла: расписание трансляций чемпионского боя

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США) проведет свой бой против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).

Ломаченко - Кролла

Британские зрители смогут увидеть бой на Sky Sport/NowTV, американцам поединок покажут на ESPN+.

Битву Ломаченко - Кролла в Украине в прямом эфире будет транслировать телеканал "Интер". Ориентировочное начало боя — в субботу, 13 апреля, в 06:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

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