Где смотреть Канело – Смит: расписание трансляций боя за два чемпионских титула

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (53-1-2, 36 КО) в воскресенье, 20 октября, сразится против британца Каллума Смита (27-0, 19 КО).

Вечер бокса пройдет на "Аламодоме" – крытом многоцелевом стадионе на 64 000 мест в Сан-Антонио, штат Техас и начнется в 03:00 по киевскому времени. Выход Канело и Смита ожидается ближе к 5 утра.

На кону будет стоять титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA Super, принадлежащий Смиту, а также вакантный титул WBC и пояс журнала The Ring.

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У легендарного мексиканца на счету 53 победы в 56 боях в пяти весовых категориях. При этом Альварес потерпел лишь одно поражение – от Флойда Мэйвезера-младшего. Еще два поединка Сауль свел вничью.

Канело не выходил в ринг с ноября 2019 года, когда он победил Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе. Также на слуху его громкие бои против Геннадия Головкина и британцев Амира Хана, Лиама Смита и Рокки Филдинга.