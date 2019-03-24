Где смотреть Гвоздик – Нгумбу: расписание трансляций чемпионского боя

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) в субботу, 30 марта, в Филадельфии (США) на 2300 Arena проведет добровольную защиту титула.

Гвоздик - Нгумбу

Соперником 31-летнего харьковчанина будет 37-летний француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Поединок Гвоздик - Нгумбу в Украине в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Ориентировочное начало боя — в ночь на воскресенье, 31 марта, в 04:50 по киевскому времени. OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Напомним, что в своем крайнем поединке 1 декабря Гвоздик завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Всемирной боксерской суперсерии обсуждает вариант организации турнира в полутяжелом весе. В случае достижения успеха в переговорах у нашего чемпиона Александра Гвоздика появится возможность собрать все пояса.

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