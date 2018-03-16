Где смотреть Гвоздик - Амар: расписание трансляций чемпионского боя украинца

Непобедимый украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) будет драться с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе. Их бой состоится в Нью-Йорке 17 марта.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Амар. Ориентировочное время выхода боксеров в ринг - 5:00 утра в воскресенье, 18 марта.

Украинские любители бокса смогут насладиться первым титульным поединком нашего соотечественника в прямом эфире на ТВ. Поединок Гвоздика покажет телеканал "Интер".

Кроме того, следить за чемпионским боем украинца можно будет по спутнику на американском телегиганте ESPN.

Отметим, что Гвоздик будет драться в андеркарде главного боя вечера, в котором непобедимый американец Хосе Карлос Рамирес выйдет на ринг против соотечественника Амира Имама. На кону стоит вакантный пояс по версии WBC в первом полусреднем весе.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что непобедимый украинский боксер добыл яркую победу в рейтинговом бою.