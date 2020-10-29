Где смотреть Гассиев – Сефери: расписание трансляций чемпионского боя

Российский боксер Мурат Гассиев в субботу, 31 октября сразится против албанца Нури Сефери за пояс WBA International.

Поединок пройдет в Сочи в рамках проекта "Бойцовский клуб РЕН ТВ"

В карде состояться еще десять поединков, среди которых выделяются противостояния Эдгара Гукасяна и Эммануэля Амоса (до 68 кг), а также Павла Силягина и Вячеслава Барсукова (до 78 кг).

В прямом эфире встречу покажет телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 20:55 по киевскому времени (21:55 мск).

Последний раз Мурат Гассиев выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском "Олимпийском" он уступил украинцу Александру Усику, который в итоге стал победителем Всемирной суперсерии бокса и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Мурат потерял титулы чемпиона мира (по версиям IBF и WBA) и остался без боев более чем на два года.