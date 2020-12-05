Где смотреть Джошуа – Пулев: расписание трансляций боя за три чемпионских титула

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в субботу, 12 декабря, проведет бой против представителя Болгарии Кубрата Пулева (28-1, 14 KO).

Боксерский вечер состоится в Лондоне на "О2 Арене" и его смогут посетить до 1000 зрителей. OBOZREVATEL будет вести онлайн поединка Джошуа – Пулев.

Посмотреть битву Джошуа – Пулев можно будет на нескольких спортивных стриминговых платформах, таких как SkySports и Dazn.

Основной кард начнется в 21:00. Джошуа и Пулев, как ожидается, выйдут в ринг примерно в 00:30 воскресенья, 13 декабря. Время указано киевское.

Изначально бой Джошуа и Пулева должен был состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса был отменен.

Свой крайний бой Джошуа провел в декабре 2019 года. 31-летний британец победил по очкам в реванше Энди Руиса и вернул себе все чемпионские титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры уже опубликовали котировки на победителя противостояния Джошуа - Пулев.