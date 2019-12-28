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28 декабря • обновлено в 14:42
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Где смотреть Дэвис – Гамбоа: расписание трансляций чемпионского боя

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28 декабря в Атланте, США, бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) подерется с опытным кубинцем Юриоркисом Гамбоа за титул чемпиона WBA в легком весе.

Стоит отметить, что титулом "суперчемпиона" в этой категории обладает украинский боксер Василий Ломаченко.

Джервонта Дэвис и Юриоркис Гамбоа

Джервонта Дэвис и Юриоркис Гамбоа

XSport.ua

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Начало трансляции 29 декабря в 04:55 по московскому времени. В прямом эфире вечер бокса покажет телеканал "Матч! Боец".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили вероятность победы Тайсона Фьюри в матче-реванше против Деонтея Уайлдера, который пройдет 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.

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Тема
WBA
Персоны
Юриоркис Гамбоа Джервонта Дэвис
Место
США
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