Где смотреть бой Усик - Гассиев: расписание трансляций финала WBSS

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) встретится с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, 21 июля. Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Гассиев.

Прямой показ решающего поединка боксерской Лиги чемпионов запланирован на телеканале "Интер".

Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в аравийской Джидде, однако был отменен из-за травмы украинского боксера.

Позже WBSS официально подтвердила перенос встречи в столицу РФ. У Усика красноречиво прокомментировали новое место боя.