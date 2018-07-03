Где смотреть бой Усик - Гассиев: расписание трансляций финала WBSS

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) встретится с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, 21 июля. Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский".
"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Гассиев.
Прямой показ решающего поединка боксерской Лиги чемпионов запланирован на телеканале "Интер".
Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в аравийской Джидде, однако был отменен из-за травмы украинского боксера.
Позже WBSS официально подтвердила перенос встречи в столицу РФ. У Усика красноречиво прокомментировали новое место боя.
Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.