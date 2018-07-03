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Где смотреть бой Усик - Гассиев: расписание трансляций финала WBSS

3.5тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) встретится с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, 21 июля. Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Гассиев.

Прямой показ решающего поединка боксерской Лиги чемпионов запланирован на телеканале "Интер".

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Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в аравийской Джидде, однако был отменен из-за травмы украинского боксера.

Позже WBSS официально подтвердила перенос встречи в столицу РФ. У Усика красноречиво прокомментировали новое место боя.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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