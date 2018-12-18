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Где смотреть бой Уайт — Чисора: расписание трансляций

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Обладатель чемпионского титула по версии WBC Silver в супертяжелом весе Диллиан Уайт (29-1, 25 КО) в субботу, 22 декабря, проведет бой-реванш против Дерека Чисоры (29-8, 21 КО).

Поединок между британцами пройдет в Лондоне на "Арене О2" - многоцелевом крытом стадионе, расположенном в центре развлекательного комплекса The O₂ на полуострове Гринвич в Юго-Восточном Лондоне.

У тех болельщиков, которые не смогут лично поддержать любимого боксера, есть возможность поболеть перед экранами телевизоров. Показ в ночь на 23 декабря запланирован на телеканале "Интер" . Начало трансляции — в 00:30 по киевскому времени.

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Первый бой Уайт — Чисора состоялся 10 декабря 2016 года и завершился победой Диллиана раздельным решением судей.

Персоны
Дерек ЧисораДиллиан Уайт
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