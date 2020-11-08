Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: расписание трансляций

Максим Иншаков Бокс 13:59, 8.11.2020

Легендарный американский боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) в субботу, 28 ноября, проведет свой бой против знаменитого соотечественника Роя Джонса-младшего (66-9, 47 КО).

Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: статистика боксеров
gamblingsites.org

Рейтинговый 8-раундовый бой за пояс WBC Frontline Battle Belt состоится на арене Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесе. Ориентировочное начало 7 утра воскресенья, 29 ноября. Время киевское.

В Украине встречу двух легенд покажет медиасервис Megogo. Кроме того, трансляция боя Тайсон-Джонс запланирована на РЕН ТВ. Также поединок можно будет посмотреть на международных стриминговых платформах Fite.tv и Go.triller.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры уже начали принимать ставки на бой. Фаворитом считается Железный Майк

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