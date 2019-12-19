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19 декабря • обновлено в 23:48
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Где смотреть Лебедев - Мчуну: расписание трансляций чемпионского боя

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Известный российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев в субботу, 21 декабря, подерется с южноафриканцем Табисо Мчуну за титул WBC Silver.

Где смотреть Лебедев - Мчуну: расписание трансляций чемпионского боя

Поединок состоится в Красноярске на Арене Федерации бокса Красноярского края.

Начало боксерского вечера запланировано на 17:00 по киевскому времени (18:00 мск). Лебедев и Мчуну выйдут на ринг не ранее 18:00 (19:00 мск). Прямую трансляцию поединка проведет российские каналы "Матч ТВ" и "Матч-Боец".

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Голый Денис Лебедев попал в позорную ситуацию

Как сообщал OBOZREVATEL, Лебедев, известный фанатичной поддержкой президента России Путина, в июле этого ушел из спорта.

В свое время он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма. Однако в феврале 2018 года он был лишен чемпионского пояса из-за пассивности и переведен в статус "чемпиона в отпуске".

Последний раз Лебедев дрался в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном, после чего требовал боксерского поединка с украинцем Александром Усиком, но бой не мог состояться, поскольку Усик решил сменить весовую категорию.

Табисо Мчуну – южноафриканский боксер – бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBO в 2016 году, и считается одним из лучших боксеров ЮАР. В его копилке 25 боев, из которых 20 побед (12 нокаутом) и 5 поражений.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Денис Лебедев
Место
Россия Красноярск
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