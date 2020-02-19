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19 февраля • обновлено в 21:34
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Где смотреть бой Беринчик - Сармьенто: расписание трансляций

1.4т
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Международный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик в субботу, 22 февраля, проведет защиту своего титула в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто.

В андеркарте главного боя еще один украинец Дмитрий Митрофанов будет боксировать с Улугбеком Собировым из Узбекистана.

Прямая трансляция поединков запланирована на телеканале "Интер" в программе "Большой бокс". Начало в 21:25.

Денис Беринчик

Денис Беринчик

@berinchyk

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Денис Беринчик
Место
Украина Бровары
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