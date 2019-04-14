Где смотреть Беринчик - Аракава: расписание трансляций чемпионского боя

Обладатель титула WBO Intercontinental в легком весе Денис Беринчик 20 апреля проведет защиту титула в бою с 37-летним японцем Нихито Аракава.

OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию боя Беринчик - Аракава

Прямую трансляцию из киевского Дворца спорта поединка Беринчик - Аракава организует телеканал "Интер". Время начала — в 22:25.

На счету соперника украинского боксера 32 победы, из которых 18 – нокаутом, а также 6 поражений и две ничьи. Наш спортсмен выиграл все десять боев на профи-ринге, при этом семь из них завершил досрочно.

Дополнением к главному событию вечера станет восьмираундовый поединок новой украинской звезды профессионального бокса Дмитрия Митрофанова.

Напомним, что в Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против филиппинца Росеки Кристобаля. Поединок состоялся в Броварах в ТРЦ "Терминал" 22 декабря.

На бой украинский чемпион вышел в образе персонажа легендарной игры.

Телеканал "Интер", который планировал прямую трансляцию поединка, показывал бой в записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик может сразиться на ринге с обладателем поясов Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации Василием Ломаченко.

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