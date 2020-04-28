"Где и с чем можешь": Виталий Кличко записал мотивационное видео

Михаил Морозов Бокс 15:58, 28.04.2020 Обновлено: 16:02, 28.04.2020

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко призвал проводить время с пользой и не забывать о тренировках во время карантина.

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"Тренируйся, где можешь (и с чем можешь)", – подписал Кличко-старший ролик у себя в профиле TikTok.

Виталий Кличко
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Напомним, что за последние сутки в Киеве обнаружили коронавирус COVID-19 у 78 человек, среди них 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, столько же мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, а также три девочки от 11 до 16 лет и трое мальчиков от семи месяцев до 17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко рассказал о нюансах плана по постепенному ослаблению карантинных мер в Киеве, который будет введен в случае сокращения количества случаев заражения коронавирусом в городе.

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