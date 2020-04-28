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28 апреля • обновлено в 17:07
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"Где и с чем можешь": Виталий Кличко записал мотивационное видео

1.8т
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Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко призвал проводить время с пользой и не забывать о тренировках во время карантина.

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"Тренируйся, где можешь (и с чем можешь)", – подписал Кличко-старший ролик у себя в профиле TikTok.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

@klitschko.v

Тренуйся, де можеш (і з чим можеш) 😉##sports ##workout ##workoutchallenge ##карантин2020

♬ Gonna Fly Now - From "Rocky" - M.S. Art

Напомним, что за последние сутки в Киеве обнаружили коронавирус COVID-19 у 78 человек, среди них 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, столько же мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, а также три девочки от 11 до 16 лет и трое мальчиков от семи месяцев до 17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко рассказал о нюансах плана по постепенному ослаблению карантинных мер в Киеве, который будет введен в случае сокращения количества случаев заражения коронавирусом в городе.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Тег
карантин
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