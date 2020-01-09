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9 января • обновлено в 22:22
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"Где бурятские танкисты?" Притула ответил Ломаченко из-за видео со спецназом России

8.8т
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Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула высмеял боксера Василия Ломаченко за ролик с российским спецназом.

Бывший участник Comedy Club, а ныне волонтер, едко прокомментировал видео спортсмена о "силе православного духа" с благодарностью "вежливым людям", которое чемпион легкого веса опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Где бурятские танкисты?" Притула ответил Ломаченко из-за видео со спецназом России

"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Негодую!" – отреагировал с насмешками на ролик Сергей в комментариях под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фанаты бокса забросали Василия Ломаченко гневными комментариями после публикации ролика с российским спецназом. В частности, боксера предложили включить в список на обмен с Россией военнопленными.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Сергей Притула Василий Ломаченко
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Притула феновый торчок
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3
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
СерГЕЙ Притyпок это то чмo, шо свою тещу оттрахал на глаза жинки, за то что укроинских детишек расхерачила на внедорожнике?)))))))))) Вот такие у боевого меньшинства пидapов усраины хгерои!))))))))))))))))
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6
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
После братьев Клычко, боксеры в Украине (нужно признать) - с#ань про-ка-ца-пс-кая. Не все, конечно, но трое - точно (Гвоздик-Ломаченко-Усик).
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Одиозный Сергей, аха))) Над отморозками однойайцевыми Клячками уже весь мир смеется!)))))))))))))
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