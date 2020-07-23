Гассиев высказался о реванше с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал разговоры о поражении в бою против Александра Усика и признался, что сейчас не думает про бой с украинцем.

"Люди постоянно будут что-то говорить. Меня больше беспокоит то, что они считают, что мне надо завязывать. Что я старый, мое время прошло. Хотя мне вроде всего 26 лет, куда мое время прошло? Но на это не нужно обращать внимание. Сейчас главная задача – тренироваться и провести хотя бы один бой в 2020-м. Тема реванша с Усиком сейчас на 100% забыта. Сейчас главная цель – вернуться на ринг, абсолютно не важно, с каким соперником", – цитирует слова Гассиева издание Sports.ru.

Напомним, что 21 июля 2018 года Александр Усик одержал разгромную победу над россиянином и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сделали громкое заявление касательно возможного реванша украинца и россиянина.