Гассиев высказался о победе Усика

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA/IBF россиянин Мурат Гассиев сразу после финального поединка против теперь уже абсолютного чемпиона украинца Александра Усика ответил на вопросы в ринге.
Мурат с уважением относился к сопернику все время до противостояния и сохранил такт в словах после поражения.
"Хочу поздравить команду Александра Усика. Они проделали хорошую работу. Благодарю всех болельщиков из Украины и России. Сегодняшний противник был самым сложным в моей карьере. На него ставили с самого начала, и он доказал, что лучший. Я добыл очень хороший опыт.
Саша хорошо защищался, я изо всех сил старался попасть. Каждый должен делать то, что должен. В нашем весе поединок может закончиться в любую минуту. Исход может решить один удар. Я слушал свою команду, но сегодня был день Александра Усика", - сказал россиянин после боя.
Напомним, Александр Усик единогласным решением судей одержал побед в отчетном поединке.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Усик сказал Гассиеву после боя.
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