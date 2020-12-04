Гассиев вынесет Усика, будет жесткий нокаут, – глава Федерации бокса России

Александр Чеканов Бокс 12:15, 4.12.2020 Обновлено: 12:18, 4.12.2020

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев продолжает настаивать на проведении матча-реванша между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

Об этом сам функционер заявил в интервью ТАСС. Он отметил, что для него организация такого поединка является делом принципа. Кроме того, Кремлев выразил уверенность в победе своего соотечественника.

"Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я все равно хочу увидеть реванш Гассиев – Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убежден, если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жесткий нокаут", – сказал глава ФБР.

Напомним, Мурат Гассиев и Александр Усик встречались в финале Всемирной суперсерии бокса в июле 2018 года. Тогда в Москве украинец добыл разгромную победу единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о своих непростых взаимоотношениях с промоутером Александром Красюком.

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