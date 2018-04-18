Гассиев впервые прокомментировал отмену боя с Усиком

Российский обладатель поясов IBF/WBA Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) надеется на скорейшее выздоровления чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александру Усико(14-0, 11 КО). Из-за травмы украинца финальный бой боксерской Лиги чемпионов не состоится в срок.

"Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом. В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме", - написал осетин у себя в Instargam.

Гассиев делает перерыв в подготовке и возвращается в Россию.

"В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу", - отметил Мурат.

Отметим, что ранее организаторы WBSS объявил о том, что финал Усик – Гассиев пройдет не 11 мая, как было запланировано, а летом. Кроме того, стало известно о том, что Россия намерена перекупить право на организацию боя у Саудовской Аравии.

Как сообщал "Обозреватель", промоутер Александра Усика Александр Красюк выступил с резким заявлением по поводу возможного переноса поединка украинца с Муратом Гассиевым в Россию.