Гассиев: тяжело говорить о каких-то перспективах Усика

Поединок против британца Дерека Чисоры стал хорошей проверкой для украинского экс-чемпиона мира Александра Усика.

Такое мнение в интервью РИА "Новости" заявил российский боксер Мурат Гассиев, который проиграл нашему соотечественнику в финале Всемирной суперсерии бокса. По словам спортсмена, у каждого из супертяжей имеет шанс на то, чтобы добыть пояс.

"Я посмотрел встречу Усик – Чисора, но не полностью. Это интересный бой, который оказался не очень простым для Саши. Но он прошел эту проверку в лице сильного соперника. Тяжело говорить о каких-то перспективах. Саша, если не ошибаюсь, провел второй бой, я провёл один. И все покажет только время. Это супертяжелый вес, и шанс есть у каждого", – сказал Гассиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев рассказал об особенностях Александра Усика.