Гассиев сделал громкое признание перед боем с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев выразил уверенность, что украинец Александр Усик является его самым сильным соперником за всю карьеру. Гассиев и Усик сразятся в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе.

"То, что Усик является фаворитом, на меня никак не давит. Я понимаю, почему он фаворит, знаю его достижения, но в то же время он очередной мой соперник, и для меня первичен лишь сам этот факт. Я выхожу на бой против соперника, а не против фаворита. Может быть, это не очень нормальная ситуация, но никакого мандража перед фаворитами я не испытываю. Лебедев тоже считался фаворитом в нашем бою, и против Дортикоса мне тоже многие шансов не давали", - отметил Гассиев.

По словам россиянина, все боксеры понимают ценность здоровья, и от травм не застрахован никто.

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"Посоветую ли я Усику беречь печень? Наш вид спорта настолько травмоопасный, что надо беречь всего себя целиком. Я всем желаю здоровья и его ценность боксеры понимают лучше многих других людей. Это факт".

По мнению Гассиева, с каждым новым боем противники у него сильнее.

"Если не учитывать турнир, то Усик и так считался лидером рейтинга в нашем весе, а его выход в финал турнира лишний раз доказал всю обоснованность того, что он стоит во главе этого рейтинга. Так что я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерация бокса России.

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Усиком и россиянином Гассиевым пройдет 21 июля в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры вновь резко изменили ставки на бой Усик - Гассиев.