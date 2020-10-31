Гассиев первым же ударом нокаутировал Албанского Тайсона. Видео

Российский боксер Мурат Гассиев ( (26-1, 19 КО) в своем дебютном бою в супертяжелом весе победил Нури Сефери (41-9, 23 КО) по прозвищу Албанский Тайсон и завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации — WBA International.

12-раундовый поединок на сочинской концертно-развлекательной площадке "WOW Arena" в рамках шоу "Столото. Фестиваль бокса" завершился нокаутом в первом раунде.

Первая же комбинация левый хук-правый прямой уложил Сефери на настил ринга. Рефери был однозначный в своем решении, завершив поединок.

Последний раз Мурат Гассиев выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском "Олимпийском" он уступил украинцу Александру Усику, который в итоге стал победителем Всемирной суперсерии бокса.