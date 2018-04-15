Гассиев показал, как будет бить Усика в финале WBSS: опубликовано видео

Российский чемпион мира IBF/WBA Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) похвастался видео со своего тренировочного лагеря в Биг-Беар, Калифорния, где он продолжает работу над подготовкой к финальному бою WBSS против Александра Усика (14-0, 11 КО).

У себя в Instagram осетин выложил ролик в котором демонстрирует, как будет разбираться с украинцем в финале боксерской Лиги чемпионов.

Бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен на лето. Федерация бокса России подала заявку на проведение боя Усик – Гассиев 22 июля.

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