Гассиев отказался проводить бой на разогреве у Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев сообщил, что его дебют в супертяжелом дивизионе откладывается и не может состояться 12 октября в Чикаго, как планировалось.

Гассиев должен был провести поединок в андеркарте боя Александр Усик — Тайрон Спонг, однако из-за травмы россиянин не сможет выйти на ринг.

Мурат Гассиев boxingscene.com

"Вряд ли бой пройдет в октябре, я все еще поправляюсь после полученной травмы, все будет зависеть от моего тела. Главное для меня сейчас – это быстро восстановиться и вернуться на ринг", – сказал Гассиев, чьи слова цитирует Boxing Scene.

Напомним, что свой последний на данный момент поединок Гассиев провел в июле 2018 года, проиграв в Сочи Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гассиев высказался о ближайшем бое Усика и вызвал украинца на реванш.

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