Гай: Ломаченко дурак, но Украина виновата, что он стал дураком пророссийским

Украинское государство само виновато в том, что ведущие спортсмены подвергаются влиянию российской пропаганды.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook выразил ветеран АТО, журналист и военный эксперт Мирослав Гай, комментируя поражение Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса. Он также отметил, что большинство украинцев обрадовались такому исходу боя за звание абсолютного чемпиона мира.

"Большинство радуются поражению Ломаченко, независимо от политических позиций. Есть отдельные маргиналы, которые возмущаются такой реакцией общества, их логика понятна, но они не понимают логики страны. К сожалению, я тоже маргинал. Я тоже расстроен... Расстроен, что Украина не сделала ничего, чтобы противодействовать сладким предложениям Кремля для украинских спортсменов и спортивных ассоциаций Украины. Ломаченко дурак, но украинское государство виновато, что он стал дураком пророссийским", – написал Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский волонтер Виталий Дейнега обматерил Василия Ломаченко и Александра Усика в ответ на поддержку супертяжем его кума. А мэр Львова Андрей Садовый отметил, что Украина отвернулась от Ломаченко после того, как тот сам предал свою страну.