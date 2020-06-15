Фьюри включил Усика в топ-5 боксеров современности

Михаил Морозов Бокс 12:50, 15.06.2020

Британский боксер и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри поставил украинца Александра Усика на четвертое место в списке лучших тяжеловесов современности.

Как сообщает издание GiveMeSport, лучшим боксером в хэвивейте британец назвал себя, а вторую и третью позиции отдал Деонтею Уайлдеру и Энтони Джошуа, соответственно. Вслед за ними расположились Усик и Диллиан Уайт, который является обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Фьюри.

Тайсон Фьюри
EssentiallySports

Напомним, что британец объявил о том, что договорился о двух поединках против Энтони Джошуа в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не понравилось промоутеру Усика Александру Красюку и президенту WBO Пако Валькарселю, которые заявили, что сначала с Джошуа должен подраться украинец, поскольку он является обязательным претендентом на пояс.

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