Фьюри устроил безумное шоу в ринге, повторив Мохаммеда Али

Линейный чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) в бою против Тома Шварца (24-1, 16 КО) опустил руки и без защиты смог уклониться от всех ударов.

Движения британца вызвали дикий восторг на трибунах. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на настоящую эстетику бокса.

В комментариях болельщики сразу сравнили это шоу с боем величайшего Мохаммеда Али в 1977 году против Майкла Доукса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 июня Фьюри нокаутировал Шварца и завоевал титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

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