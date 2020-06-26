Фьюри: только мы с Усиком можем доставить Уайлдеру проблемы

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что на сегодняшний день только он и Александр Усик могут доставить проблемы Деонтею Уайлдеру.

"Деонтей Уайлдер все еще остается самым опасным боксером в супертяжелом весе. Он отправит на канвас любого соперника по хэвивейту, кроме меня и, наверное, Александра Усика, который, как мне кажется, сможет доставить ему проблемы. Есть только два человека в супертяжелом весе, которые могут доставить проблемы Уайлдеру – это я и Александр Усик", – сказал Фьюри в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Объясняя свою точку зрения, он назвал сильные стороны Усика, отметив опыт украинского боксера.

"Я смогу сделать это, потому что я настоящий зверь, воин и легенда. Что касается Усика, то он является искусным боксером, обладает большим опытом, и это помогает ему справляться с мощными ударами соперников", – подытожил Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник Усика британский боксер Тони Белью заявил, что украинец сможет побить всех тяжеловесов, кроме Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.