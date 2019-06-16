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Фьюри - Шварц: весь чемпионский бой на видео

Фьюри - Шварц: весь чемпионский бой на видео
Встреча завершилась неожиданной развязкой
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Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) победил нокаутом Тома Шварца (24-1, 16 КО) из Германии.

Тайсон владел абсолютным преимуществом и легко забил немца, завоевав титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO). OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этой встречи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бой Фьюри - Шварц прошел в Лас-Вегасе и завершился во втором раунде.

В одном из моментов британец опустил руки и без защиты смог уклониться от всех ударов, повторив движения легендарного Мохаммеда Али.

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Персоны
Том ШварцТайсон Фьюри
Место
СШАЛас-Вегас
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