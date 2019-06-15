Фьюри – Шварц: смотреть онлайн чемпионский бой

Британский супертяж Тайсон Фьюри в субботу, 15 июня, проведет очередной поединок на профессиональном ринге.

В американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand "Цыганский король" сразится с непобедимым немецким боксером Томом Шварцом. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Шварц. Ориентировочное начало – в 5:30 утра воскресенья, 16 июня, по киевскому времени.

Фьюри – Шварц

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ФЬЮРИ – ШВАРЦ

Украинские и российские вещатели не заинтересовались показом поединка обидчика Владимира Кличко.

Увидеть бой можно будет в прямом эфире американского телеканала ESPN, а также британского BT Sport.

Фьюри – Шварц

ПРОГНОЗ НА БОЙ ФЬЮРИ – ШВАРЦ

Очевидным фаворитом противостояния, на кону которого будет стоять титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), считается британец.

Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,05. Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех Шварца достигают уровня 10,00.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ ФЬЮРИ – ШВАРЦ

По данным прессы Тайсон Фьюри должен получить за поединок против немецкого супертяжа минимум 10 миллионов фунтов (11,2 млн евро).

В свою очередь Том Шварц сможет заработать 800 тысяч евро.

Фьюри – Шварц

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Тайсон Фьюри, линейный чемпион мира:

– Насколько мне известно, я ухожу на пенсию после Тома Шварца, вот как я к этому отношусь. Я не смотрю за спину другим. Если не побью Тома Шварца, то я не заполучу другой бой. Всё просто. Я беру один поединок за раз, я говорил об этом всю свою жизнь. Надеюсь он несколько раз ударит мне по подбородку. Надеюсь, что поднимусь с пола три-четыре раза. Я надеюсь, это будет самый тяжёлый бой в моей карьере. Вот к чему я готовлюсь.

Фьюри – Шварц

Том Шварц, интерконтинентальный чемпион WBO:

– Это мечта. И хотя мне по душе Тайсон, как крутой боец и спортсмен, я молодой и амбициозный, и вхожу в топ-15 мирового рейтинга. Мне нечего терять. Моя 25-я победа будет против Фьюри.

ПРОМО БОЯ ФЬЮРИ – ШВАРЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри обматерил легендарного Владимира Кличко, вспомнив о своей победе над украинец в 2015 году.

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