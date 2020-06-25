Фьюри "с гарантией 100 000%" сказал, чем закончится бой Джошуа - Уайлдер
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри уверен, что Деонтей Уайлдер легко справится с действующим обладателем титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
Британец уверен, что встреча завершится в первой трехминутке.
"Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 100 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение – и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, – отправит их в нокаут в первом же раунде", – цитирует Фьюри BoxingScene.
По мнению Тайсона у Уайта, Джошуа и Миллера нет такого мастерства, как у него.
"Мне хочется увидеть эти поединки, потому что они продолжают бросать вызов Уайлдеру. Но, как только он к ним прикоснётся, они упадут", – подытожил Фьюри.
Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри дважды дрались между собой.
В первом поединке супертяжи выдали мегафайт, который принес ничью. При этом британец дважды побывал в нокдауне, но, по мнению многих экспертов, одержал победу в бою.
В бою-реванше Фьюри победил техническим нокаутом и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.