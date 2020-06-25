Фьюри "с гарантией 100 000%" сказал, чем закончится бой Джошуа - Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри уверен, что Деонтей Уайлдер легко справится с действующим обладателем титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

Британец уверен, что встреча завершится в первой трехминутке.

"Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 100 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение – и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, – отправит их в нокаут в первом же раунде", – цитирует Фьюри BoxingScene.

По мнению Тайсона у Уайта, Джошуа и Миллера нет такого мастерства, как у него.

"Мне хочется увидеть эти поединки, потому что они продолжают бросать вызов Уайлдеру. Но, как только он к ним прикоснётся, они упадут", – подытожил Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри дважды дрались между собой.

В первом поединке супертяжи выдали мегафайт, который принес ничью. При этом британец дважды побывал в нокдауне, но, по мнению многих экспертов, одержал победу в бою.

В бою-реванше Фьюри победил техническим нокаутом и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.