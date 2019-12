Фьюри решил уйти из бокса: СМИ сообщили о сенсационном решении Тайсона

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри собирается провести еще два поединка в формате бокса, а затем подпишет контракт с UFC и перейдет в смешанные единоборства.

"Тайсон сказал мне, что у него осталось два боя по контракту, после чего он уйдет из бокса. Он хочет перейти в UFC. Он был максимально серьезен, когда говорил это", – цитирует Twitter-аккаунт talkSPORT журналиста Спенсера Оливера.

“Tyson told me he’s got 2 fights left in his contract, then he done with boxing.”



“He said he’s going into @UFC.” ✅



“It’s a new start, it’s a new challenge for him. He was being deadly serious.” 🔥@SpencerOliver reveals @Tyson_Fury has told him he’s joining the UFC. 👀 pic.twitter.com/KMW8IE7xR6